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Экономика

"ТНС энерго НН" в 2022 году ограничил энергоснабжение 269 предприятиям-должникам

09 февраля 2023 10:58  [64] Экономика

Для успешной борьбы с должниками всех категорий "ТНС энерго НН" ведет активную судебную работу, взыскивая долги в судебном порядке. Однако в некоторых случаях энергетикам приходится идти на крайние меры и ограничивать подачу электроэнергии неплательщикам. Ведь сохранение высокого уровня платежной дисциплины – залог надежного энергоснабжения всего региона.

В 2022 году из-за халатного отношения к обязательствам по оплате потребленной электроэнергии временно ограничить подачу ресурса, до погашения долга, пришлось 269 предприятиям. Общая сумма долга отключенных должников-юридических лиц составила 208,5 млн рублей. 
После погашения задолженности энергоснабжение было восстановлено 229 предприятиям. С оставшихся неплательщиков задолженность будет взыскана в установленном законом порядке.

Гарантирующий поставщик призывает предприятия и организации Нижегородской области оплачивать электроэнергию вовремя и в полном объеме, чтобы избежать судебных разбирательств, ограничения энергоснабжения, оплаты штрафных санкций, изъятия имущества и уголовного преследования.

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Теги:
ТНС Энерго
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