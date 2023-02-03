Телефонные мошенники обманули пенсионера из Нижнего Новгорода почти на 1,6 млн рублей Происшествия

В Нижнем Новгороде 88-летний мужчина стал очередной жертвой телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, потерпевшему из Нижегородского района позвонили якобы из банка и сообщили, что на его имя попытались получить кредит.

Затем злоумышленник в ходе разговора обманным путем узнал у пенсионера пароль для входа в онлайн-банк, оформил на его имя кредит в размере 1,61 млн рублей и перевел данные средства на неустановленные счета.

Потерпевший спустя время осознал, что стал жертвой мошенников и обратился с заявлением в полицию.

Злоумышленников уже ищут, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Большемурашкинского района лишилась почти 960 тысяч рублей после телефонного разговора с мошенниками.