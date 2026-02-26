Уголовное дело завели на отца шестерых детей в Дивеевском районе

Прокуратура Нижегородской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении отца шестерых детей в Дивеевском районе. Причиной стало систематическое пренебрежение родительскими обязанностями.
Прокурорская проверка показала, что мужчина регулярно унижал и оскорблял детей грубой речью, пренебрегал их здоровьем, эмоциональным состоянием и нравственным воспитанием. Часто в вечернее и ночное время он провоцировал ссоры, мешая детям отдыхать и готовиться к учебе. Кроме того, он принуждал несовершеннолетних употреблять алкоголь.
Также установлено, что отец неоднократно ездил за рулем в состоянии алкогольного опьянения, перевозя детей, и подвергая их жизни серьезной угрозе.
Дело расследуется по статье 156 УК РФ ("неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и находится под особым контролем прокуратуры региона.
Ранее сообщалось, что в городе Кстово Нижегородской области отец пятерых детей получил реальный срок за неуплату алиментов.
