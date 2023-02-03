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Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" списало более 1,5 млн рублей пеней в рамках акции

10 февраля 2023 10:06  [45] Общество

Итоги акции "В Новый год без долгов" подвели в нижегородском "Теплоэнерго".

Акция прошла с 1 ноября по 31 декабря 2022 года: потребителям предлагалось списание пеней при погашении долгов. За это время было подано 227 заявок и собрано более 8,6 млн рублей средств, из которых 7,8 млн рублей – это просроченная задолженность перед компанией за услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

Просроченные долги, превышающие 100 тысяч рублей, имелись у 20 участников акции. Самый крупный размер оплаченной в рамках акции задолженности по одному лицевому счету составил 308 тысяч рублей.

В итоге участникам акции, которые погасили долги, в январе были списаны пени на общую сумму более 1,5 млн рублей.

"Большинство наших потребителей ответственно подходят к вопросам оплаты услуг предприятия – регулярно и своевременно рассчитываются более 90% нижегородцев, получающих счета за тепло и горячую воду от АО «Теплоэнерго». Это позволяет нам планировать и проводить необходимые мероприятия по обслуживанию и ремонту нашего теплосетевого комплекса и котельных. Понимая, что обстоятельства у людей бывают разные, мы даем возможность должникам вернуться к своевременному внесению платежей, в том числе, с помощью таких акций", - рассказал директор по реализации АО "Теплоэнерго" Александр Бобров.

Напомним, АО "Теплоэнерго" регулярно проводит акции для потребителей, которые позволяют им с выгодой для себя выправить ситуацию с регулярностью платежей. 

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Теги:
Теплоэнерго
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