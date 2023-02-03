Трое взрослых и ребенок пострадали в страшном ДТП на улице Донбасская Нижнего Новгорода Происшествия

Трое взрослых и ребенок пострадали в страшном ДТП на улице Донбасская Нижнего Новгорода, сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем telegram-канале

Дорожно-транспортное происшествие, где столкнулись два легковых автомобиля, произошло на улице Донбасская, 22.

После полученных ранений после ДТП эвакуировано три человека, в том числе ребенок. Две женщины доставлены в больницу № 13 Нижнего Новгорода, а подросток 16 лет с ЗЧМТ, сотрясением головного мозга раной головы в детскую областную больницу.

Состояние всех пострадавших средней степени тяжести. На месте автомобильной аварии работали 2 бригады нижегородского центра медицины катастроф.

Стоит также отметить, что сегодня же в Балахне произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали четыре. Одна из женщин с переломами, а также закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирована в ЦБР Балахны.