Движение транспорта перекроют возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 14 февраля Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде в ближайший вторник, 14 февраля, будут запрещены движение и парковка транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, ограничения в этот день будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 22:00.

Дорогу перекроют в связи с проведением хоккейного матча. В частности, ХК "Торпедо" проведёт домашнюю игру с "Сибирью" из Новосибирска.

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.