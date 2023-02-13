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Общество

Многодетной семье в Московском районе отремонтировали жилье после вмешательства прокуратуры

13 февраля 2023 16:18  [113] Общество

Многодетная семья из Московского района добилась ремонта жилья после вмешательства прокуратуры Нижнего Новгорода.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, по обращению была проведена проверка соблюдения жилищных прав многодетной семьи.

По итогам проверки выяснилось, что в нарушении закона ДУК Московского района не содержал в надлежащем состоянии многоквартирный дом №7/5 по ул. Страж Революции.

Вследствие данного обстоятельства в квартире произошло обрушение штукатурного слоя потолка, деревянные конструкции потолочного перекрытия были также повреждены. После внесения представления от прокурора управляющая компания провела необходимый ремонт потолочного перекрытия.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту взрыва на стройплощадке в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Московский район Прокуратура
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