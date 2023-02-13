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Общество

Более 95% дольщиков двух домов в нижегородском ЖК "Новинки Smart City" уже получили ключи от квартир

15 февраля 2023 14:17  [263] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 95% дольщиков двух домов в нижегородском ЖК "Новинки Smart City" уже получили ключи от квартир. Об этом сообщили в Фонде развития территорий.

Согласно информации, недавно ключи получили владельцы 137 из 143 квартир в домах № 6 и № 7, введенных в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Как рассказал исполнительный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев, общая площадь двух домов составляет 11,7 тысячи кв. м. В доме №6 вручены ключи от 70 из 73 квартир, а в доме № 7 – от 67 из 70 квартир.

Также в обоих домах собственникам переданы 29 из 35 кладовых. В доме № 6 - 12 из 17, в доме № 7 - 16.

Дом №7 уже поставлен на кадастровый учет, в ближайшее время процесс постановки завершится и для дома №6.

Ранее сообщалось, что ЖК "Новинки Smart City" в Нижегородской области планируется достроить в марте 2023 года.

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Теги:
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