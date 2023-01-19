ЖК "Новинки Smart City" в Нижегородской области планируется достроить в марте 2023 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ЖК "Новинки Smart City" в Нижегородской области планируется достроить в марте 2023 года. Информация об этом размещена в Единой информационной системе жилищного строительства.

Согласно информации, сейчас Фонд развития территорий занимается достройкой домов № 1, 2, 3, 4, 5, 23, 29 и 31.

Планируется, что дольщики получат ключи от новых квартир 31 марта 2023 года.

Напомним, в июле 2022 года еще три дома были введены в эксплуатацию в нижегородском ЖК "Новинки Smart City".

Ранее сообщалось, что три дома в двух проблемных ЖК в Нижегородской области введены в эксплуатацию.