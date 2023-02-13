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Профильная комиссия Гордумы поддержала увеличение расходов Нижнего Новгорода на 4,3 млрд рублей

15 февраля 2023 18:54  [340] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Постоянная комиссия Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике рассмотрела вопрос о внесении изменений в бюджет города на текущий год и плановый период 2024-2025 годов.

Согласно информации, доходную часть бюджета 2023 года предложено увеличить более чем на 3,4 млрд рублей, из которых межбюджетные трансферты - свыше 3,4 млрд рублей, собственные доходы - 3,9 млн рублей. Расходы текущего года планируется увеличить на 4,3 млрд рублей.

Средства будут направлены на благоустройство, содержание и строительство дорог, реконструкцию станции аэрации, ликвидацию свалок, переселение нижегородцев из аварийного жилого фонда, капремонт, строительство водопровода в деревне Новопокровское и другое.

В ходе обсуждения предложенных изменений зампредседателя Гордумы Николай Сатаев отметил, что областная субсидия на содержание кладбищ была уменьшена на 14,3 млн рублей. Депутат предложил выделить на эти цели собственные средства города.

Также по инициативе депутатов 2,7 млн рублей предлагается направить на поддержку учреждений образования и культуры. 

При принятии предложенных поправок доходы бюджета Нижнего Новгорода составят более 52,1 млрд рублей, расходы - более 55,2 млрд рублей, дефицит - более 3 млрд рублей. 

Увеличение дефицита на 820,7 млн рублей предлагается погашать за счет остатков средств межбюджетных трансфертов 2022 года в сумме 814,6 млн рублей и за счет неиспользованных остатков собственно городских средств в сумме 6,1 млн рублей.

По итогам заседания комиссия рекомендовала принять изменения в бюджете города на заседании городской Думы 21 февраля.

Также депутаты поддержали предложение о замене срока денежной выплаты Почетным гражданам Нижнего Новгорода с ежегодного на ежеквартальный и установить ее в размере 50 тысяч рублей.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона проект поправок в областной бюджет на 2023 год.

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Теги:
Бюджет Гордума
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