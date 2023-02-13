Жители Автозаводского района с февраля станут получать отдельный платежный документ за отопление Общество

Компания "Волгаэнергосбыт" с февраля начнет самостоятельно выставлять счета за отопление, ранее приходившие в едином платежном документе от ООО "Центр-СБК". Получателями таких платежек станут жители Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Кроме того, с февраля изменятся и сроки выставления счетов. Теперь за услуги отопления жителям необходимо будет платить "месяц в месяц", т.е. в конце того месяца, в котором была оказана услуга. Данные нововведения связаны с исполнением норм действующего федерального законодательства.

Напомним, что до недавнего времени счет за отопление гражданам, которых обслуживает АО "Волгаэнергосбыт", приходил в едином платежном документе от ООО "Центр-СБК". Ранее клиенты оплачивали эти услуги месяцем позже расчетного периода. Однако согласно Жилищному кодексу РФ плата за коммунальные услуги должна вноситься не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом. Поэтому компания "Волгаэнергосбыт" еще в 2020 году начала и поэтапно приводит сроки выставления платежных документов за коммунальные услуги к нормативным "месяц в месяц". Сначала появилась отдельная платежка с графой "Электроснабжение", затем в 2021 году по части домов к ней добавились услуги горячего водоснабжения. Завершающим этапом перехода к исполнению законодательных норм стало отопление.

– Мы старались максимально смягчить для жителей переход на новую систему. В феврале жители получат отдельную платежку за отопление, которым они воспользовались в январе, в начале марта – за февраль, а до 1 апреля – за март. Стоит отметить, что до конца года на платеж по отоплению за январь 2023 года жителям домов без коллективных приборов учета будет предоставлена рассрочка, – пояснили в АО "Волгаэнергосбыт".

Переход на новую систему оплаты в первую очередь учитывает интересы потребителей и позволяет сделать расчеты более понятными, прозрачными и безопасными. Начисления «месяц в месяц» исключат путаницу при расчетах. Кроме того, денежные средства потребителей будут поступать напрямую поставщику тепла, минуя счета компаний-посредников.

Все вопросы по платежным документам жители могут задать, позвонив в кол-центр 243-04-14 (ежедневно с 8:00 до 19:00),а также направить через сайт компании, зайдя в разделы "Личный кабинет" или "Обратная связь".