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Общество

Студентов из Нижнего Новгорода привлекут к участию в инфраструктурных проектах АО "Нижегородский водоканал" и Теплоэнерго

20 февраля 2023 11:43  [2] Общество
Фото: АО “Нижегородский водоканал”

Фото: АО “Нижегородский водоканал”

Студенты ННГАСУ могут быть привлечены к реализации крупных инфраструктурных проектов АО "Нижегородский водоканал" и АО "Теплоэнерго". Об этом сообщил генеральный директор ресурсоснабжающих компаний Илья Халтурин.

Он рассказал, что Теплоэнерго и Водоканал в 2023 году реализуют сразу несколько масштабных инфраструктурных проектов, которые позволят существенно повысить надёжность и качество коммунальных ресурсов. 

В частности, предстоит модернизировать и построить три котельных, а также заменить два котла на Нагорной теплоцентрали.

"Необходимо обновить более 170 участков теплосетей. Огромная работа предстоит по реконструкции Нижегородской станции аэрации и водопроводной станции "Малиновая гряда", а также необходимо построить магистральные сети водоснабжения и водоотведения в поселках Ольгино и Новинки", - сообщил Илья Халтурин.

Руководитель ресурсоснабжающих предприятий рассказал студентам о компетенциях, которые необходимы, и об условиях работы, отметив, что компании готовы принимать студентов на неполный рабочий день с учетом расписания учебных занятий. И Теплоэнерго, и Водоканал заинтересованы в молодых кадрах и волонтерах для реализации всех намеченных крупных федеральных проектов "Фонда развития территорий" в ближайшие два года, отметил Илья Халтурин.

Ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев рассказал о преимуществах для студентов, которые будут участвовать в проектах АО "Теплоэнерго" и АО "Нижегородский водоканал".

"Эта программа уникальна тем, что, участвуя в подобной работе во время учебы в университете, вы получаете компетенции, которые потребуются вам как будущим проектировщикам. Их крайне сложно получить в рамках стандартного учебного процесса. Эти компетенции связаны с реализацией инфраструктурных проектов и управлением проектами. Так или иначе вы будете во всей этой цепочке, которая может быть изучена только на практике", - подчеркнул Дмитрий Щеголев.

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Теги:
Водоканал Теплоэнерго
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