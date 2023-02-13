Автобусы Т-57 и А-16 в Нижнем Новгороде изменят свои маршруты из-за перекрытия улицы Ошарской Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автобусы Т-57 и А-16 в Нижнем Новгороде изменят свои маршруты из-за перекрытия улицы Ошарской. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Напомним, движение транспорта по улице Ошарской напротив дома №147А по улице Максима Горького будет перекрыто с 6:00 27 февраля до 23:59 15 апреля в связи со строительством метро.

На это время автобусы Т-57 и А-16 в направлении площади Сенной будут следовать прямо по улице Горького - площади Свободы - улице Ижорской.

В обратном направлении - в сторону пл. Горького - движение маршрутов не изменится.