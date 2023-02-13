Более 20 новых школ заложат в Нижегородской области в 2023 году
Нижегородская "Молочная кухня" начала производство сыров
Участок Ошарской перекроют с 27 февраля до 15 апреля
Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2023 12:45  [42] Нижегородские почтовые отделения в праздничные выходные будут работать по изменённому расписанию
20 февраля 2023 12:21  [465] Нижегородскую область перепутали с Тверской в эфире телеканала "Россия 1"
20 февраля 2023 12:00  [109] Автобусы Т-57 и А-16 в Нижнем Новгороде изменят свои маршруты из-за перекрытия улицы Ошарской
20 февраля 2023 11:43  [113] Студентов из Нижнего Новгорода привлекут к участию в инфраструктурных проектах АО "Нижегородский водоканал" и Теплоэнерго
20 февраля 2023 11:29  [113] Телемарафон "Народный фронт. Всё для Победы!" пройдет на нижегородских телеканалах 20 февраля
20 февраля 2023 11:20  [144] Трех водителей автобусов Т-57 в Нижнем Новгороде уволили за неоднократные нарушения
20 февраля 2023 11:12  [128] Морозы до -20° и снегопады придут в Нижегородскую область на этой неделе
20 февраля 2023 10:39  [145] Площадь перед бывшим кинотеатром "Канавинский" в Нижнем Новгороде благоустроят за 57,5 млн рублей
20 февраля 2023 10:17  [246] Нижегородцы могут посетить празднование Масленицы на острове Свияжск в Татарстане
20 февраля 2023 09:37  [162] Дорожники с ночи борются с последствиями снегопада в Нижнем Новгороде
Общество

Автобусы Т-57 и А-16 в Нижнем Новгороде изменят свои маршруты из-за перекрытия улицы Ошарской

20 февраля 2023 12:00  [109] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автобусы Т-57 и А-16 в Нижнем Новгороде изменят свои маршруты из-за перекрытия улицы Ошарской. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Напомним, движение транспорта по улице Ошарской напротив дома №147А по улице Максима Горького будет перекрыто с 6:00 27 февраля до 23:59 15 апреля в связи со строительством метро.

На это время автобусы Т-57 и А-16 в направлении площади Сенной будут следовать прямо по улице Горького - площади Свободы - улице Ижорской.

В обратном направлении - в сторону пл. Горького - движение маршрутов не изменится.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph