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Происшествия

Сотрудников мошеннической финансовой организации в Нижнем Новгороде приговорили к срокам в колонии

20 февраля 2023 16:29  [106] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники мошеннической финансовой организации в Нижнем Новгороде приговорены к срокам в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, осенью 2022 года в полицию поступило несколько заявлений о мошенничестве со стороны организации, работающей на улицах Гордеевской и Советской в Нижнем Новгороде.

Как рассказали потерпевшие, они обращались в эту организацию для содействия в получении кредита с минимальной процентной ставкой. Уже заключив договор, потерпевшие узнавали, что кроме полученных кредитных денег им необходимо отдать сверху до 50% за оказанные услуги. В итоге потерпевшие оказывались в невыгодной финансовой ситуации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество).

Следствие установило, что житель Перми в течение двух лет организовал четыре офиса компании в Нижнем Новгороде и три в родном городе. В работе организации принимали участие еще 13 человек.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, участники организованной преступной группы причастны к 101 факту мошенничества. Материальный ущерб, причиненный 98 гражданам, составил более 3,3 млн рублей.

Все фигуранты уголовного дела были признаны виновными. Им назначены наказания от 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года до 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Ранее сообщалось, что трое нижегородцев предстанут перед судом за производство поддельной бытовой химии.

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Теги:
Мошенничество Суд
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