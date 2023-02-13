Команда АО "Нижегородский водоканал" заняла второе место на турнире по плаванию Общество

Фото: АО “Нижегородский водоканал”

Мероприятие состоялось в физкультурно-оздоровительном комплексе "Мещерский" в рамках V-ой Спартакиады предприятий, учреждений и организаций Канавинского района.

‍В турнире участвовали семь команд: АО "Нижегородский водоканал", Межрайонная ИФНС России № 19 по Нижегородской области, АО "Теплоэнерго", АО "Домоуправляющая компания Канавинского района", ЗАО "ВяткаТрансКом", Горьковская железная дорога – филиал ОАО "РЖД", подразделений Канавинского района г. Нижнего Новгорода ГУ МЧС России по Нижегородской области. Заплывы проходили в трех возрастных группах.

В результате упорной борьбы призовые места распределились следующим образом:

– первое - команда Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД";

– второе - команда АО "Нижегородский водоканал";

– третье - команда АО "Теплоэнерго".

Напомним, что по итогам проходившей с 2019 по 2022 гг. IV-ой Спартакиады среди предприятий, организаций и учреждений Канавинского района команда АО "Нижегородский водоканал" заняла первое место. V-я Спартакиада стартовала в 2022 году, в течение 2023 года командам предприятий, организаций и учреждений Канавинского района предстоит также поучаствовать в соревнованиях по стрельбе, дартсу и минифутболу.