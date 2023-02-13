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Бизнес

График работы клиентских офисов и Единого контактного центра "ТНС энерго НН" в праздничные дни

21 февраля 2023 11:02  [91] Бизнес

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Единого контактного центра в праздничные дни.

График работы Центров обслуживания клиентов: 
22 февраля – с 8:00 до 16:00;
23 – 26 февраля – выходные дни. 
График работы Единого контактного центра: 
22 февраля – с 9:00 до 19:00;
23 – 26 февраля – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно, без личного обращения в "ТНС энерго НН". 

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии:
- на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи;
- в личном кабинете и с помощью мобильного приложения.

Передать показания:
- на главной странице сайта nn.tns-e.ru;
- в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго";
- с помощью голосового помощника "Алиса";
- по телефону 8(831)233-09-70 и 8(831)440-00-04 в автоматическом режиме.

Оплатить счёт за электроэнергию:
- банковской картой на сайте или с помощью мобильного приложения для iOS или Android; 
- через Сбербанк Онлайн или автоплатеж; 
- через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.

Клиенты компании, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, могут совершить платеж через отделения Почты, терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.

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Теги:
ТНС Энерго
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