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Свет и воду частично отключат в семи районах Нижнего Новгорода 21 февраля

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Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 22 февраля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе будут производиться отключения электроэнергии. В частности, с 9:00 до 12:00 света не будет на улице Октябрьской в домах № 9, 9а, 11, на Казбекском переулке, 4; на ул. Соревнования, 8, 10.

В Советском районе с 9:00 до 12:00 свет отключен по адресам: ул. Агрономическая, 118; ул. Ванеева, 109-125 (нечётная сторона); ул. Верхнеудинская, 35, 37, 38, 39, 40; ул. Гужевая, 1-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а; ул. Канашская, 53, 53а; ул. Кузнечихинская, 2, 4, 6, 6а, 8; Прудный пер; 16, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 24; ул. Рыбинская, 65, 67, 88, 90.

С 9:00 до 14:00 без электроснабжения останутся дома на ул. Богородского, №2, 4, 3/1, 3/2.

С 9:00 до 14:00 будет отключено центральное отопление по адресу: ул. Ижорская, 27/20.

В Канавинском районе обесточен многоквартирный дом на ул. Архангельской, 20. Света в более чем 2000 квартирах не будет с 9:00 до 17:00.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 без света останутся дома по адресам: ул. Снежная, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; ул. Счастливая, 23, 24, 25, 26, 27, 28; ул. Флотская, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

В Канавинском районе, на проспекте Ленина с 9:00 до 17:00 света не будет в многоквартирных домах № 3, 5, 7, 9, 3/1, 3/2, 7/1, 7/2.

В Московском районе, по информации Россетей, с 9:00 до 11:00 будет полностью обесточено Московское шоссе.

В Сормовском районе запланировано отключение горячей воды на улице КУльтуры - в доме №21. Ограничения будут действовать с 9:00 до 15:00.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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