Двое взрослых и двое детей погибли от отравления угарным газом в квартире в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое взрослых и двое детей погибли от отравления угарным газом в квартире в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, сегодня ночью в доме №29 на улице Гаугеля в квартире на 4 этаже были обнаружены без признаков жизни 35-летний мужчина, 30-летняя женщина, 8-летняя девочка и 2-летний мальчик.

В квартире был обнаружен живым еще один член семьи - четырехмесячный малыш: после отравления угарным газом в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в детскую областную больницу.

Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 109 ч. 3 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В квартире имеется газовая плита и колонка. Следователи выясняют, было ли исправно газовое оборудование, а также были ли соблюдены необходимые условия его безопасной эксплуатации.

Напомним, мать и сын погибли в Борском районе после отравления угарным газом. Трагедия случилась 11 января.