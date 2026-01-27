Гибель рабочего на плавкране на Бору обернулась уголовным делом

Фото:
Гибель рабочего при пожаре на плавкране в Борском округе обернулась уголовным делом.
Несчастный случай произошел 23 декабря 2025 года на территории затона "Сибирский". В ходе строительно-монтажных работ по консервации люков трюма на палубе плавучего крана загорелись резервуары с горюче-смазочными материалами. В результате погиб крановщик.
Спустя месяц следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека".
Как сообщили в Центральном МСУТ СКР, следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Ответственные лица допрошены, необходимые экспертизы назначены.
Напомним, что еще в декабре расследованием несчастного случая занялась трудовая инспекция.
Ранее были опубликованы фотографии с места пожара на плавкране. Посмотреть их можно по ссылке.
