Происшествия

Гибель рабочего на плавкране на Бору обернулась уголовным делом

27 января 2026 09:10 Происшествия
Гибель рабочего на плавкране на Бору обернулась уголовным делом

Фото: скриншот видео Центрального МСУТ СК России

Гибель рабочего при пожаре на плавкране в Борском округе обернулась уголовным делом. 

Несчастный случай произошел 23 декабря 2025 года на территории затона "Сибирский". В ходе строительно-монтажных работ по консервации люков трюма на палубе плавучего крана загорелись резервуары с горюче-смазочными материалами. В результате погиб крановщик. 

Спустя месяц следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека". 

Как сообщили в Центральном МСУТ СКР, следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Ответственные лица допрошены, необходимые экспертизы назначены. 

Напомним, что еще в декабре расследованием несчастного случая занялась трудовая инспекция. 

Ранее были опубликованы фотографии с места пожара на плавкране. Посмотреть их можно по ссылке

СК Судоходство Уголовное дело
