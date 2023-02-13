Юрий Шалабаев: "Наш город всегда славился своими защитниками" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил свое поздравление с Днем защитника Отечества.

"Наш город всегда славился своими защитниками. Нижегородский кремль ни разу не был взят. И в любое трудное для страны время горожане покидали свои дома, чтобы служить интересам Родины, а те, кто остался, ковали победу в тылу.

Сегодня мы поздравляем военнослужащих и, конечно, наших ветеранов, благодарим героическое поколение наших дедов и прадедов за подвиг, который они совершили ради победы над фашизмом во время Великой Отечественной войны. Также хочу поблагодарить за ежедневный труд всех, кто обеспечивает обороноспособность нашей страны - сотрудников оборонных предприятий, научных институтов, правоохранительных органов.

В этом году праздник обретает для нас особенный смысл. Многие не смогут сегодня отметить праздник вместе со своими семьями. Мы все гордимся ими, желаем им удачи и скорейшего возвращения. Желаю всем крепкого здоровья, стойкости и целеустремленности, мужества и патриотизма", - говорится в поздравлении.