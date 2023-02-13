Олег Лавричев: "Празднование 23 февраля сегодня приобретает особое значение"

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Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева направил свое поздравление с Днем защитника Отечества.
"23 февраля мы чествуем тех, кто верно служит России, благодарим за жизнь и свободу ветеранов-фронтовиков, чтим героев, павших за Родину.
Поистине, народный праздник сегодня приобретает особое значение. Наши воины продолжают борьбу за освобождение Донбасса, каждый день приближая долгожданную Победу, и вся страна сплотилась во имя поддержки нашего правого дела!
Добро и справедливость, самоотверженный труд и помощь нуждающимся, сохранение тепла и уюта домашнего очага, любовь к родным местам, уважение к своей истории и памяти предков – это и есть защита Отечества!
Слава верным сынам своей Родины! Вы – пример для патриотов нашей страны, ее гордость и опора! С праздником! Пусть вас никогда не покидают мужество, твердость духа и уверенность в своих силах! Пусть близкие окружают заботой, а дети радуют своими успехами! Счастья вам, крепкого здоровья и мирного неба над головой!", - говорится в поздравлении.
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