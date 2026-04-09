Как называют детей в Нижегородской области: 10 самых популярных имен Общество

Чаще всего нижегородские родители называют своих детей Мишами, Сашами, Анями и Сонями. Данными за первый квартал 2026 года с НИА "Нижний Новгород" поделились в Главном управлении ЗАГС региона.

В десятку самых популярных имен у мальчиков вошли Михаил, Александр, Иван, Артем, Тимофей, Матвей, Роман, Дмитрий, Марк и Максим.

Топ-10 имен у девочек выглядит следующим образом: Анна, София, Виктория, Варвара, Ева, Василиса, Мария, Алиса, Александра, Ксения.

В ЗАГСе уточнили, что в лидерах те же имена, что и в прошлом году.

Напомним, что 257 двоен и две тройни родились в Нижегородской области в 2025 году. Сообщалось также, что наш регион стал лидером в ПФО по темпам роста рождаемости.