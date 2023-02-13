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Общество

Архитектор из Москвы Николай Лызлов провел мастер-класс в Нижнем Новгороде для молодых специалистов

22 февраля 2023 16:28  [83] Общество

Московский архитектор, профессор Московского архитектурного университета Николай Лызлов провел в Нижнем Новгороде мастер-класс для молодых специалистов.

Участниками мероприятия стали около 80 человек, в том числе сотрудники архитектурных бюро и дизайнеры.

В ходе мастер-класса Николай Лызлов рассказал об отношении к исторической застройке в городах. По его словам, здесь должен действовать принцип "не навреди".

Мастер-класс в нижегородском Доме архитектора стал вторым в цикле мероприятий открытого конкурса "Архновация 2023", который проходит в Нижнем Новгороде с 2010 года.

По словам нижегородского архитектора Сергея Туманина, на сегодня одной из главных задач является передача импульса и энергии молодым специалистам от опытных архитекторов России.  
 

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Теги:
Архитектура
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