Мемориальные доски двум героям СВО открыли в школе № 179 Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Мемориальные доски Евгению Боржееву и Дмитрию Александрову открыли в школе № 179 Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Как рассказала директор школы Марина Кузьмина, оба нижегородца награждены Орденом Мужества.

"Обычные парни, честные и порядочные. В разные годы они окончили нашу школу, одно училище", - рассказала директор школы № 179.

Отец героя, Валерий Павлович Боржеев, поблагодарил присутствующих, за память о сыне. А Ирина Николаевна Александрова добавила: "Трогательно и приятно, что подвиг наших детей не забыт, и остается в наших сердцах".

В 179-й школе организовано движение "Юнармия", постоянно проводятся уроки мужества и выставки в музее. Мемориальные доски, посвященные памяти современных героев спецоперации, размещены рядом с уникальными экспонатами времен Великой Отечественной войны, среди которых земля из героической Брестской крепости и Сапун-горы.

Ранее родственникам жителя Нижнего Новгорода Сергея Бурасова вручили Орден Мужества.