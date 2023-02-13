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Два человека погибли из-за пожара в многоквартирном доме Автозаводского района

22 февраля 2023 19:02  [2] Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Два человека стали жертвами пожара, который произошел вечером 22 февраля в многоквартирном доме № 32 по ул. Мостотряда в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского МЧС, информация о возгорании поступила в 16:50. В результате сгорело имущество в одной из квартир.

Спасателями было эвакуировано 16 человек (в том числе 4 ребенка), также спаслись еще пять жильцов дома. В 17:45 пожар был ликвидирован на площади 15 кв.м. 

На ликвидации последствий ЧС были задействованы 32 человека личного состава и 7 единиц техники.

Ранее сообщалось, что мужчина пострадал из-за пожара в доме на проспекте Циолковского в Дзержинске 17 февраля.

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Теги:
Автозаводский район Пожар
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