Два человека погибли из-за пожара в многоквартирном доме Автозаводского района Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Два человека стали жертвами пожара, который произошел вечером 22 февраля в многоквартирном доме № 32 по ул. Мостотряда в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского МЧС, информация о возгорании поступила в 16:50. В результате сгорело имущество в одной из квартир.

Спасателями было эвакуировано 16 человек (в том числе 4 ребенка), также спаслись еще пять жильцов дома. В 17:45 пожар был ликвидирован на площади 15 кв.м.

На ликвидации последствий ЧС были задействованы 32 человека личного состава и 7 единиц техники.

Ранее сообщалось, что мужчина пострадал из-за пожара в доме на проспекте Циолковского в Дзержинске 17 февраля.