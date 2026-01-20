10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Суд признал конкуренцию производителей цитрусовых в Павлове недобросовестной

20 января 2026 15:56 Происшествия
Суд признал конкуренцию производителей цитрусовых в Павлове недобросовестной

Фото: Александр Воложанин

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил иск индивидуального предпринимателя Ирины Козюлиной к ООО "Павловский Питомник", признав действия компании по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции. Основанием стало использование фирмой обозначения, которое ранее применялось истцом для индивидуализации своей деятельности, следует из решения суда.

Ирина Козюлина занимается выращиванием и продажей цитрусовых растений на территории города Павлово Нижегородской области с начала 2000-х годов. Для продвижения продукции она использует сайт с доменным именем www.pavlovopitomnik.ru, зарегистрированным в 2010 году, а также YouTube-канал и другие ресурсы, где с 2013 года размещает материалы с логотипом, содержащим изображение лимонного дерева и словесное обозначение Pavlovopitomnik.

ООО "Павловский Питомник" было создано в 2022 году. В 2024 году компания оформила в Роспатенте товарный знак с теми же элементами, что и логотип истца. После регистрации фирма направила Козюлиной претензию, в которой потребовала прекратить использование обозначения на сайте и в доменном имени, ссылаясь на нарушение исключительных прав.

Козюлина обратилась в суд, решив, что это попытка вытеснить ее с рынка. Она представила доказательства того, что использовала логотип и название задолго до появления конкурента: архивные копии сайта, видео, переписку с клиентами и документы на домен. По ее словам, регистрация товарного знака была сделана специально, чтобы заблокировать ее деятельность.

Представители ООО "Павловский Питомник" отвергли обвинения, заявив, что логотип был создан в 2015 году дизайнером на основании изображений из открытых источников. По их мнению, словосочетание "Павловский питомник" и изображение лимонного дерева не являются уникальными и не могут быть отнесены к объектам исключительного права истицы.

Однако суд установил, что словесный и изобразительный элементы товарного знака полностью совпадают с обозначением, применяемым Ириной Козюлиной с 2010 года. При этом ответчик не оспаривал сходство логотипов и доменного имени, а также не отрицал, что знал о существовании питомника истицы на момент подачи заявки в Роспатент.

Суд посчитал, что регистрация товарного знака была сделана не ради продвижения собственной продукции, а чтобы создать проблемы конкуренту. Такое поведение признали недобросовестной конкуренцией.

В итоге суд запретил ООО "Павловский Питомник" использовать товарный знак в отношении ряда товаров и услуг, а также обязал выплатить Козюлиной судебные расходы. Решение вступило в силу, но может быть обжаловано в течение двух месяцев.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд завершил конкурсное производство по делу банка "Ассоциация".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных