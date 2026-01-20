Полиция задержала 51-летнюю нижегородку, находящуюся в федеральном розыске

В Лукоянове сотрудники ГИБДД задержали 51-летнюю жительницу одного из сел Воротынского района, которую федеральные службы разыскивали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным полиции, женщина пыталась покинуть регион на междугороднем автобусе, направлявшемся из Нижнего Новгорода в другую республику.
Оперативная информация о передвижении подозреваемой поступила инспекторам ДПС отдела МВД России "Лукояновский". Когда они остановили автобус, то обнаружили в нем подозреваемую.
Женщину доставили в дежурную часть местного отдела полиции, а впоследствии передали инициатору розыска для проведения дальнейших следственных действий.
Ранее сообщалось, что в Лукояновском районе полицейские задержали рецидивиста за серию краж.
