Девочка травмировалась при катании с горки около нижегородской школы

Школьница получила травму при катании с горки в Советском районе Нижнего Новгорода.
В соцсетях появилась информация, что инцидент произошел около школы №187. Со слов очевидцев, девочке вызывали скорую.
В городском департаменте образования пояснили, что дело было 14 января. Ребенка оперативно осмотрели врачи. К счастью, серьезных повреждений у школьницы не выявили.
"На следующий день ученица вернулась в школу на занятия", - добавили в профильном департаменте.
