Девочка травмировалась при катании с горки около нижегородской школы

20 января 2026 17:02 Происшествия
Фото: Александр Воложанин

Школьница получила травму при катании с горки в Советском районе Нижнего Новгорода.

В соцсетях появилась информация, что инцидент произошел около школы №187. Со слов очевидцев, девочке вызывали скорую. 

В городском департаменте образования пояснили, что дело было 14 января. Ребенка оперативно осмотрели врачи. К счастью, серьезных повреждений у школьницы не выявили.

"На следующий день ученица вернулась в школу на занятия", - добавили в профильном департаменте. 

Ранее сообщалось, что дело о гибели ребенка в нижегородском детсаду №439 дошло до суда. 

