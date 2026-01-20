Девочка травмировалась при катании с горки около нижегородской школы Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Школьница получила травму при катании с горки в Советском районе Нижнего Новгорода.

В соцсетях появилась информация, что инцидент произошел около школы №187. Со слов очевидцев, девочке вызывали скорую.

В городском департаменте образования пояснили, что дело было 14 января. Ребенка оперативно осмотрели врачи. К счастью, серьезных повреждений у школьницы не выявили.

"На следующий день ученица вернулась в школу на занятия", - добавили в профильном департаменте.

