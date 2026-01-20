Два человека погибли и два пострадали в ДТП под Арзамасом

Фото:
Утром 20 января в Арзамасском округе Нижегородской области произошло серьёзное ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Авария случилась около 9:30 на 82-м километре автодороги Р-158 Нижний Новгород - Саратов.
Предварительно, 51-летний мужчина за рулем автомобиля Skoda выехал на встречную полосу движения. В результате произошло лобовое столкновение с Chevrolet, которым управлял 49-летний водитель.
На месте погибли два человека. Ещё двое получили травмы и были доставлены в городскую больницу имени Владимирского в Арзамасе.
Сотрудники ГАИ продолжают выяснять обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что почти 400 пьяных водителей задержали в Нижегородской области с начала года.
