Движение транспорта в Сартаково перекроют 26 февраля из-за празднования Масленицы Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта временно приостановят в деревне Сартаково под Нижним Новгородом 26 февраля. Перекрытие дорог будет связано с народными гуляниями, приуроченными празднованию Масленицы.

Как уточнили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода, в этот день будет перекрыт участок дороги по улице Центральной - от дома №1Б до дома №166д.

Ограничения будут действовать с 9:00 до 16:00.

Кроме того, на данном участке будет запрещена и парковка транспортных средств.

Напомним, что 26 февраля на Ярмарочной площади у Никольской башни кремля с 12:00 до 16:00 состоится большой праздник: нижегородцев ждут хороводы, народные танцы и конкурсы.