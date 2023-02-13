Движение транспорта в Сартаково перекроют 26 февраля из-за празднования Масленицы

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Движение транспорта временно приостановят в деревне Сартаково под Нижним Новгородом 26 февраля. Перекрытие дорог будет связано с народными гуляниями, приуроченными празднованию Масленицы.
Как уточнили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода, в этот день будет перекрыт участок дороги по улице Центральной - от дома №1Б до дома №166д.
Ограничения будут действовать с 9:00 до 16:00.
Кроме того, на данном участке будет запрещена и парковка транспортных средств.
Напомним, что 26 февраля на Ярмарочной площади у Никольской башни кремля с 12:00 до 16:00 состоится большой праздник: нижегородцев ждут хороводы, народные танцы и конкурсы.
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