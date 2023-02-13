Нижегородцы смогут улететь в Анталью из аэропорта им. Чкалова

Нижегородцы этой весной смогут вылететь в Анталью из аэропорта им. Чкалова.
Как сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта, авиакомпания Red Wings запускает прямые регулярные рейсы в этот турецкий город-курорт.
Первый рейс намечен на 29 марта. В дальнейшем авиаперевозчик станет осуществлять перелеты из Нижнего Новгорода два раза в неделю - по средам
и пятницам. Вылеты из столицы ПФО назначены на 05:40, а прибытие в Турцию ожидается в 10:35.
Ранее сообщалось, что прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск будут запущены 2 марта. Напомним также, что организовано прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Тюменью.
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