Нижегородцы смогут улететь в Анталью из аэропорта им. Чкалова Общество

Нижегородцы этой весной смогут вылететь в Анталью из аэропорта им. Чкалова.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта, авиакомпания Red Wings запускает прямые регулярные рейсы в этот турецкий город-курорт.

Первый рейс намечен на 29 марта. В дальнейшем авиаперевозчик станет осуществлять перелеты из Нижнего Новгорода два раза в неделю - по средам

и пятницам. Вылеты из столицы ПФО назначены на 05:40, а прибытие в Турцию ожидается в 10:35.

Ранее сообщалось, что прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск будут запущены 2 марта. Напомним также, что организовано прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Тюменью.