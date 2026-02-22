Концерты ко Дню защитника Отечества прошли в Нижегородской области Общество

Фото: Дом народного единства

В преддверии Дня защитника Отечества в воинских частях Нижегородской области и военном госпитале в Нижнем Новгороде состоялась серия праздничных концертов. Поздравления и концертную программу для военнослужащих организовал Дом народного единства при поддержке регионального правительства.

«23 февраля – особая дата, когда мы чествуем защитников Отечества. Наши поздравления – это не только теплые пожелания и искренняя благодарность военнослужащим за их мужество, отвагу, самоотверженность, но и реальная помощь. Нашим бойцам на передовую к празднику отправили технику, полезные вещи, угощения. Военнослужащих, которые служат на территории региона и проходят лечение в нижегородском госпитале, стараемся порадовать праздничной программой. Поддержка наших воинов и забота о них – не только наш долг, но и искреннее стремление», - подчеркнул руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Музыканты нижегородской рок-группы «Тан_Хо» выступили в расположении воинских частей и военном госпитале. Они исполнили произведения собственного сочинения и кавер-версии композиций легенды отечественного рока – группы «Кино».

Программа, специально подготовленная для защитников Отечества, нашла отклик – военнослужащие признались, что почувствовали атмосферу праздника и единства. Два солдата богородской бригады рассказали, что они – «меломаны, с музыкой идут по жизни с детства, не расстаются и на службе, а концерт, организованный в воинской части, стал для них лучшим подарком к празднику».

«Концерт очень понравился, зарядил хорошими эмоциями, праздничным настроением. Я считаю, что такие мероприятия очень нужны военнослужащим для поднятия духа, для ощущения, что мы, военные и гражданские вместе», - поделился боец.

На мероприятие в Мулинском военном гарнизоне собрались представители разных воинских подразделений: кадровые военные и контрактники, в том числе вернувшиеся с передовой СВО, а также солдаты-срочники и медицинские работники. Командиры подразделений отметили, что праздничные мероприятия для защитников Родины – не просто отдых и развлечение, но и важная составляющая взаимодействия армии и общества. Творческие встречи положительно сказываются на мотивации военнослужащих, их готовности к выполнению поставленных задач и общем боевом духе.

«Без музыки нам нельзя, музыка усиливает победный дух! Встречаем День защитника Отечества в приподнятом настроении, рады празднику и поздравляем всех причастных!» - сказал заместитель командира одного из подразделений с позывным «Родина».

«Это уже не первый концерт, организованный Домом народного единства в нашем подразделении. Артисты выступали и «за лентой». Такое внимание благотворно влияет на военнослужащих, поднимает настроение, придает сил для достижения результатов, свершения подвигов. Проекты Дома народного единства помогают нам в достижении наших целей», - поблагодарил исполняющий обязанности заместителя командира дивизии по военно-политической работе с позывным «Шерхан».

На концерте в 422-ом военном госпитале Московского военного округа Министерства обороны России в Нижнем Новгороде побывали преимущественно молодые военнослужащие, которые проходят здесь лечение.

«Рок-музыка нравится, я считаю, большинству. И сегодня прозвучали песни с большим смыслом, про человеческий характер, дух, честь, отвагу. Это здорово, классно! Хорошо влияет на моральное и физическое состояние. Нам это нужно: мы здесь из разных регионов, не всех могут часто навещать близкие. А музыка и внимание воодушевляют» - поделился пациент из Кировской области с позывным «Сыр».

«Человеку надо отвлекаться от своей болезни. Музыка, хорошие песни, конечно, помогают выздоравливать. Спасибо за внимание и праздничную атмосферу! В целом, Дом народного единства протянул нам руку помощи с самого начала спецоперации. Сотрудники проводят досуговые мероприятия, поздравляют военнослужащих с праздниками. Организация помогает госпиталю улучшать бытовые условия, предоставляет транспорт для перевозки военнослужащих. Дом народного единства, по моей оценке, занимает в регионе координирующую роль по решению вопросов поддержки военнослужащих», - отметил начальник 422-го военного госпиталя Московского военного округа Министерства обороны Российской Федерации, полковник медицинской службы Олег Тутаев.

Три праздничных концерта ко Дню защитников Отечества собрали около 800 зрителей.