Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 февраля 2026 15:50
Концерты ко Дню защитника Отечества прошли в Нижегородской области
22 февраля 2026 13:49
Транспортные накладные станут электронными в Нижегородской области в 2026 году
22 февраля 2026 12:20
Снег и узкие дворы: директор "Нижэкологии-НН" вышел в рейс на мусоровозе
22 февраля 2026 09:40
Пропавшего больше двух недель назад учителя ищут в Нижегородской области
22 февраля 2026 09:30
Непогода спровоцировала дефицит топлива в Нижегородской области
22 февраля 2026 09:10
Житель Нижегородской области Анатолий Бородинов погиб в зоне СВО
22 февраля 2026 09:00
Нижегородские восьмиклассники останутся без обществознания с 1 сентября
22 февраля 2026 08:52
Главврач Коммунарки обсудил с нижегородцами будущее медицины
22 февраля 2026 08:34
21 сотрудника 422-го военного госпиталя наградили накануне Дня защитника Отечества
22 февраля 2026 08:19
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода
Общество

Концерты ко Дню защитника Отечества прошли в Нижегородской области

22 февраля 2026 15:50 Общество
Концерты ко Дню защитника Отечества прошли в Нижегородской области

Фото: Дом народного единства

В преддверии Дня защитника Отечества в воинских частях Нижегородской области и военном госпитале в Нижнем Новгороде состоялась серия праздничных концертов. Поздравления и концертную программу для военнослужащих организовал Дом народного единства при поддержке регионального правительства.   

«23 февраля – особая дата, когда мы чествуем защитников Отечества. Наши поздравления – это не только теплые пожелания и искренняя благодарность военнослужащим за их мужество, отвагу, самоотверженность, но и реальная помощь. Нашим бойцам на передовую к празднику отправили технику, полезные вещи, угощения. Военнослужащих, которые служат на территории региона и проходят лечение в нижегородском госпитале, стараемся порадовать праздничной программой. Поддержка наших воинов и забота о них – не только наш долг, но и искреннее стремление», - подчеркнул руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Музыканты нижегородской рок-группы «Тан_Хо» выступили в расположении воинских частей и военном госпитале. Они исполнили произведения собственного сочинения и кавер-версии композиций легенды отечественного рока – группы «Кино».

Программа, специально подготовленная для защитников Отечества, нашла отклик – военнослужащие признались, что почувствовали атмосферу праздника и единства. Два солдата богородской бригады рассказали, что они – «меломаны, с музыкой идут по жизни с детства, не расстаются и на службе, а концерт, организованный в воинской части, стал для них лучшим подарком к празднику».

«Концерт очень понравился, зарядил хорошими эмоциями, праздничным настроением. Я считаю, что такие мероприятия очень нужны военнослужащим для поднятия духа, для ощущения, что мы, военные и гражданские вместе», - поделился боец.   

На мероприятие в Мулинском военном гарнизоне собрались представители разных воинских подразделений: кадровые военные и контрактники, в том числе вернувшиеся с передовой СВО, а также солдаты-срочники и медицинские работники. Командиры подразделений отметили, что праздничные мероприятия для защитников Родины – не просто отдых и развлечение, но и важная составляющая взаимодействия армии и общества. Творческие встречи положительно сказываются на мотивации военнослужащих, их готовности к выполнению поставленных задач и общем боевом духе.

«Без музыки нам нельзя, музыка усиливает победный дух!  Встречаем День защитника Отечества в приподнятом настроении, рады празднику и поздравляем всех причастных!» - сказал заместитель командира одного из подразделений с позывным «Родина».

«Это уже не первый концерт, организованный Домом народного единства в нашем подразделении. Артисты выступали и «за лентой». Такое внимание благотворно влияет на военнослужащих, поднимает настроение, придает сил для достижения результатов, свершения подвигов.  Проекты Дома народного единства помогают нам в достижении наших целей», - поблагодарил исполняющий обязанности заместителя командира дивизии по военно-политической работе с позывным «Шерхан».

На концерте в 422-ом военном госпитале Московского военного округа Министерства обороны России в Нижнем Новгороде побывали преимущественно молодые военнослужащие, которые проходят здесь лечение.

«Рок-музыка нравится, я считаю, большинству. И сегодня прозвучали песни с большим смыслом, про человеческий характер, дух, честь, отвагу. Это здорово, классно! Хорошо влияет на моральное и физическое состояние. Нам это нужно: мы здесь из разных регионов, не всех могут часто навещать близкие. А музыка и внимание воодушевляют» - поделился пациент из Кировской области с позывным «Сыр».

«Человеку надо отвлекаться от своей болезни. Музыка, хорошие песни, конечно, помогают выздоравливать. Спасибо за внимание и праздничную атмосферу! В целом, Дом народного единства протянул нам руку помощи с самого начала спецоперации. Сотрудники проводят досуговые мероприятия, поздравляют военнослужащих с праздниками.  Организация помогает госпиталю улучшать бытовые условия, предоставляет транспорт для перевозки военнослужащих.  Дом народного единства, по моей оценке, занимает в регионе координирующую роль по решению вопросов поддержки военнослужащих», - отметил начальник 422-го военного госпиталя Московского военного округа Министерства обороны Российской Федерации, полковник медицинской службы Олег Тутаев.

Три праздничных концерта ко Дню защитников Отечества собрали около 800 зрителей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День защитника Отечества Дом народного единства Концерты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных