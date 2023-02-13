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Общество

Мемориальную доску в память о Сергее Коринском открыли в школе №22 Нижнего Новгорода

01 марта 2023 09:13  [65] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Мемориальную доску в память о погибшем в специальной военной операции Сергее Коринском открыли в школе №22 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Как рассказали в администрации района, Сергей Коринский окончил эту школу. На торжественной церемонии были его родственники, учителя и одноклассники.

Директор школы Алексей Прохожев отметил, что Сергей является настоящим героем. "Мы надеемся, что каждый входящий в нашу школу будет смотреть на портрет Сергея и вспоминать, что наш выпускник - настоящий герой. Учащимся есть с кого брать пример и на кого равняться", - отметил директор школы.

И.о.главы Нижегородского района Сергей Крутов назвал Сергея Коринского добрым и отзывчивым человеком, который всегда всем помогал. 

Указом Президента РФ за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции, сержант Сергей Коринский был посмертно награжден Орденом Мужества. В январе награда была передана его вдове Ольге Коринской.

Ранее мемориальная доска в память Ивана Метелькова была установлена в поселке Кудьма Новинского сельсовета.

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Теги:
Военные СВО
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