Мемориальную доску в память о Сергее Коринском открыли в школе №22 Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Мемориальную доску в память о погибшем в специальной военной операции Сергее Коринском открыли в школе №22 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Как рассказали в администрации района, Сергей Коринский окончил эту школу. На торжественной церемонии были его родственники, учителя и одноклассники.

Директор школы Алексей Прохожев отметил, что Сергей является настоящим героем. "Мы надеемся, что каждый входящий в нашу школу будет смотреть на портрет Сергея и вспоминать, что наш выпускник - настоящий герой. Учащимся есть с кого брать пример и на кого равняться", - отметил директор школы.

И.о.главы Нижегородского района Сергей Крутов назвал Сергея Коринского добрым и отзывчивым человеком, который всегда всем помогал.

Указом Президента РФ за героизм, проявленный в ходе специальной военной операции, сержант Сергей Коринский был посмертно награжден Орденом Мужества. В январе награда была передана его вдове Ольге Коринской.

Ранее мемориальная доска в память Ивана Метелькова была установлена в поселке Кудьма Новинского сельсовета.