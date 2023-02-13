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Пожарные ликвидируют возгорание в здании на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, в доме №15 загорелось перекрытие между вторым этажом и чердаком.
Площадь пожара составляет 15 кв. м. В его ликвидации задействовано 42 человека и 12 единиц техники.
Отмечается, что пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины пожара.
Ранее сообщалось, что квартира сгорела в Кулебаках из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.
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