Пожарные ликвидируют возгорание в здании на площади Сенной в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожарные ликвидируют возгорание в здании на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в доме №15 загорелось перекрытие между вторым этажом и чердаком.

Площадь пожара составляет 15 кв. м. В его ликвидации задействовано 42 человека и 12 единиц техники.

Отмечается, что пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Ранее сообщалось, что квартира сгорела в Кулебаках из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.