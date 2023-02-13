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Происшествия

Нижегородца, прятавшего наркотики в детской коляске, приговорили к 10 годам колонии

03 марта 2023 13:16  [71] Происшествия

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Нижегородца, прятавшего наркотики в детской коляске, приговорили к 10 годам колонии. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Напомним, в начале августа 2022 года на улице Большой Печерской был задержан 31-летний подозреваемый в сбыте наркотиков, который для конспирации использовал детскую коляску. В ходе ее осмотра полицейские обнаружили 29 свертков с синтетическим наркотиком "мефедрон" массой 2,947 гр.

Всего у подсудимого было изъято 77 грамм мефедрона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 ч. 3 и 228.1 ч. 4 (…сбыт наркотического средства в крупном размере…). 

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что наркозакладчика из Дзержинска поймали в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Наркотики Суд
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