Фото:
Нижегородца, прятавшего наркотики в детской коляске, приговорили к 10 годам колонии. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Напомним, в начале августа 2022 года на улице Большой Печерской был задержан 31-летний подозреваемый в сбыте наркотиков, который для конспирации использовал детскую коляску. В ходе ее осмотра полицейские обнаружили 29 свертков с синтетическим наркотиком "мефедрон" массой 2,947 гр.
Всего у подсудимого было изъято 77 грамм мефедрона.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 ч. 3 и 228.1 ч. 4 (…сбыт наркотического средства в крупном размере…).
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что наркозакладчика из Дзержинска поймали в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+