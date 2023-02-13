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Общество

Тепло и свет частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 6 марта

06 марта 2023 10:37  [2] Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 6 марта в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе запланированы отключения света и тепла. Так, с 9:00 до 15:00 центральное отопление будет отключено в двух многоквартирных домах на ул.Усилова, 8, 9.

С 9:00 до 13:00 отключено электричество на ул. Богдановича, 1, 7: Казанском шоссе, 23; ул. Родионова, 23, 23ж, 84-142 (чётная сторона), 142а, 142б, 142в, 149, 149а, 151, 153а, 153, 155а, 157, 157а, 159, 159а, 159б, 163а.

В Сормовском районе на улице Культуры с 9:00 до 15:00 будет отключено горячее водоснабжение. Батареи остынут в домах № 13, 19, 21.

Кроме того, с 9:30 до 17:00 без электричества останутся дома на улице Федосеенко: № 27, 27а, 27б, 28, 29, 31, 32, 33. А с 9:30 до 13:30 будет полностью обесточена улица Станиславского.

В Советском районе с 9:00 до 16:00 электричества не будет на ул. Бекетова ул; 32; ул. Заярской, 13; ул. Ладыжникова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. С 9:00 до 17:00 отключения запланированы на ул. Вячеслава Шишкова, 2к1, 4к1, 4к2; ул. Козицкого, 2.

В Канавинском районе на целый день - с 8:00 до 19:00 - свет отключат по адресам: ул. Менделеева, 1; ул. Октябрьской Революции, 84, 86; ул. Правды, 5а, 7а, 7, 14, 16, 10/6, 12/5; ул. Тираспольская, 2. С 9:00 до 12:00 электричества не будет на улице Кузбасской, в домах № 1, 2, 2а, 2б, 4а, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14-26 (чётная сторона).

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 отключение электричества произойдёт в частном секторе: на улице Дружбы, 22, 28; ул. Заозёрной, 1-28; ул. Палехской, 1, 1а, 2, 3, 4-24 (чётная сторона), ул. Кировской, 46а; ул. Лагерной, 1а-28; ул. Голубева, 3, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 10.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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