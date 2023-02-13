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Происшествия

Иномарка загорелась утром 6 марта на улице Ошарской в Нижнем Новгороде

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Легковой автомобиль загорелся утром 6 марта на улице Ошарской в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского МЧС, ЧП произошло около 10.20 утра напротив дома №68.

Прибывшие спасатели оперативно потушили горящую легковушку. Как уточнили в ведомстве, жертв и пострадавших в результате данного происшествия нет.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и шестеро пострадали в результате массовой автоаварии в Кстовском районе.

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Теги:
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