Иномарка загорелась утром 6 марта на улице Ошарской в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Легковой автомобиль загорелся утром 6 марта на улице Ошарской в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского МЧС, ЧП произошло около 10.20 утра напротив дома №68.

Прибывшие спасатели оперативно потушили горящую легковушку. Как уточнили в ведомстве, жертв и пострадавших в результате данного происшествия нет.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и шестеро пострадали в результате массовой автоаварии в Кстовском районе.