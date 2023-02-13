Сотни нижегородцев вышли в эти выходные на лыжню в рамках проекта "На лыжи!" компании Эн+ Спорт

Фото: ГК Волгаэнерго

4 марта в Нижнем Новгороде на Щелковском хуторе впервые прошел День спорта "На лыжи!", организованный компанией Эн+ и Федерацией лыжных гонок России. Мероприятие посетило сотни нижегородцев.

В церемонии открытия приняли участие генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров по лыжным гонкам, член сборной команды России на Олимпийских играх в Альбервилле (1992 г) Герман Карачевский.

Кроме того, среди почетных гостей проекта "На Лыжи!" были легендарные нижегородские спортсмены: Николай Круглов - советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и Артём Мальцев - российский лыжник, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, участник Олимпийских игр в Пекине, мастер спорта международного класса. В рамках мероприятия с ними была организована автограф-сессия. Именитые спортсмены оставили сотни автографов всем желающим.

Программа мероприятия "На лыжи!" включала лыжные заезды на 3 и 5 км для мужчин и женщин разных возрастов, а также корпоративный, детский и костюмированный забеги. Для гостей были организованы интерактивы и анимация. Также в ходе мероприятия прошел мастер-класс по технике передвижения коньковым ходом на лыжах.

Самым юным участником мероприятия стал двухлетний Севастьян Кронштатов. Он принял участие в детском забеге. На лыжне его выделял не только возраст, но и костюм тигренка. Несмотря на то, что малыш не пришел в числе первых, организаторы мероприятия вручили ему специальный подарок.

"Мы за здоровый образ жизни! Я сама люблю спорт и с раннего детства прививаю эту страсть ребенку. Благодарим организаторов этого мероприятия за возможность окунуться в спортивную атмосферу, прекрасно провести день и зарядится хорошим настроением", - отметила мама ребенка, Екатерина Кронштатова.

Проект запущен в 2016 по инициативе общественного деятеля Олега Дерипаски при поддержке Федерации лыжных гонок России. Назначением и целью мероприятия является развитие лыжного спорта и популяризации лыжных гонок, как одного из наиболее доступных видов спорта. Планируется, что в этом году Всероссийский проект "На лыжи" пройдет в 23 городах нашей страны.

"Традиционно в городах присутствия проект "На Лыжи!" собирает большое количество участников. Этот год не стал исключением. И это неудивительно, потому что лыжи – наш национальный вид спорта. Он объединяет и дарит хорошее настроение! Очень приятно сегодня видеть представителей разных поколений, разных профессий! Пенсионеров и ветеранов, школьников и студентов, профессиональных спортсменов и тех, кто встанет на лыжи впервые.

В этом году проект "На лыжи!" пройдет 23 городах нашей замечательной страны. Я очень рад, что теперь в этом списке появился и Нижний Новгород! Проект "На лыжи!" уже полюбился многим россиянам. Уверен, что и нижегородцем он придется по душе и станет традиционным", - рассказал генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Справка

ГК "Волгаэнерго" управляет энергетическими активами компании Эн+ в Нижнем Новгороде. "Волгаэнерго" – один из основных производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в городе (Автозаводский и Ленинский районы). Группа включает в себя Автозаводскую ТЭЦ, компании "Генерация тепла", "Теплосети", "Заводские сети" и "Волгаэнергосбыт".