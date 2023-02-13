Новые правила рыболовства в Нижегородской области с 1 марта
Около 2,4 тысячи лифтов заменят в Нижегородской области до 2025 года
Новую станцию метро в Сормове начнут строить осенью
Пожарную каланчу Шухова восстановят в балахнинском посёлке Ляхово
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
06 марта 2023 13:27  [75] Сотни нижегородцев вышли в эти выходные на лыжню в рамках проекта "На лыжи!" компании Эн+
06 марта 2023 09:19  [305] Нижегородская "Норманочка" завоевала Кубок России по мини-футболу
05 марта 2023 10:49  [491] Анастасия Кулешова завоевала "серебро" в классическом масс-старте на 30 км в Малиновке
04 марта 2023 14:21  [585] Красочный перформанс устроили на улицах Нижнего Новгорода в день старта весенней части сезона РПЛ
04 марта 2023 12:41  [440] Трудовые коллективы Нижегородской области сразятся за переходящий кубок ГТО
03 марта 2023 18:44  [593] ФК "Пари Нижний Новгород" презентовал новую форму
03 марта 2023 11:44  [478] "Финал четырёх Кубка России" по мини-футболу пройдёт в Нижнем Новгороде 4-5 марта
02 марта 2023 11:55  [414] Около 76 тысяч "Карт болельщика" оформлено в Нижегородской области к марту 2023 года
28 февраля 2023 12:49  [686] Нижегородская лыжница Анастасия Кулешова взяла вторую "бронзу" на всероссийских соревнованиях "Чемпионские высоты"
28 февраля 2023 12:03  [558] Матчи ХК "Торпедо" в плей-офф покажут на большом экране в ТРК "Небо"
Спорт

Сотни нижегородцев вышли в эти выходные на лыжню в рамках проекта "На лыжи!" компании Эн+

06 марта 2023 13:27  [75] Спорт
Фото: ГК Волгаэнерго

Фото: ГК Волгаэнерго

4 марта в Нижнем Новгороде на Щелковском хуторе впервые прошел День спорта "На лыжи!", организованный компанией Эн+ и Федерацией лыжных гонок России. Мероприятие посетило сотни нижегородцев.

В церемонии открытия приняли участие генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко, заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров по лыжным гонкам, член сборной команды России на Олимпийских играх в Альбервилле (1992 г) Герман Карачевский. 

Кроме того, среди почетных гостей проекта "На Лыжи!" были легендарные нижегородские спортсмены: Николай Круглов - советский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира и Артём Мальцев - российский лыжник, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, участник Олимпийских игр в Пекине, мастер спорта международного класса. В рамках мероприятия с ними была организована автограф-сессия. Именитые спортсмены оставили сотни автографов всем желающим. 

Программа мероприятия "На лыжи!" включала лыжные заезды на 3 и 5 км для мужчин и женщин разных возрастов, а также корпоративный, детский и костюмированный забеги. Для гостей были организованы интерактивы и анимация. Также в ходе мероприятия прошел мастер-класс по технике передвижения коньковым ходом на лыжах.

Самым юным участником мероприятия стал двухлетний Севастьян Кронштатов. Он принял участие в детском забеге. На лыжне его выделял не только возраст, но и костюм тигренка. Несмотря на то, что малыш не пришел в числе первых, организаторы мероприятия вручили ему специальный подарок.

"Мы за здоровый образ жизни! Я сама люблю спорт и с раннего детства прививаю эту страсть ребенку. Благодарим организаторов этого мероприятия за возможность окунуться в спортивную атмосферу, прекрасно провести день и зарядится хорошим настроением", - отметила мама ребенка, Екатерина Кронштатова.

Проект запущен в 2016 по инициативе общественного деятеля Олега Дерипаски при поддержке Федерации лыжных гонок России. Назначением и целью мероприятия является развитие лыжного спорта и популяризации лыжных гонок, как одного из наиболее доступных видов спорта. Планируется, что в этом году Всероссийский проект "На лыжи" пройдет в 23 городах нашей страны.

"Традиционно в городах присутствия проект "На Лыжи!" собирает большое количество участников. Этот год не стал исключением. И это неудивительно, потому что лыжи – наш национальный вид спорта. Он объединяет и дарит хорошее настроение! Очень приятно сегодня видеть представителей разных поколений, разных профессий! Пенсионеров и ветеранов, школьников и студентов, профессиональных спортсменов и тех, кто встанет на лыжи впервые.

В этом году проект "На лыжи!" пройдет 23 городах нашей замечательной страны. Я очень рад, что теперь в этом списке появился и Нижний Новгород! Проект "На лыжи!" уже полюбился многим россиянам. Уверен, что и нижегородцем он придется по душе и станет традиционным", - рассказал генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Справка
ГК "Волгаэнерго" управляет энергетическими активами компании Эн+ в Нижнем Новгороде. "Волгаэнерго" – один из основных производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в городе (Автозаводский и Ленинский районы). Группа включает в себя Автозаводскую ТЭЦ, компании "Генерация тепла", "Теплосети", "Заводские сети" и "Волгаэнергосбыт".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лыжный спорт Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph