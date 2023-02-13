Три аварийных дома сносят на улице Циолковского в Сормовском районе

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Три аварийных дома, построенных почти век назад, сносят на улице Циолковского в Сормовском районе. Об этом сообщили в районной администрации.
Согласно информации, дома № 2, 3 и 4 уже полностью расселены.
В деревянных двухэтажных зданиях располагались 17 квартир. Жильцам были предоставлены новые квартиры или выплачена компенсация.
Как рассказала глава Сормовского района Светлана Горбунова, далее по улице Циолковского будет снесен дома №10.
Напомним, ранее на этой улице снесли дома № 1, 6, 8 и 12.
Ранее сообщалось, что вдоль улиц Коперника и Циолковского в Сормовском районе будет построен новый ЖК, состоящий из пяти 19-этажек. В связи со строительством планируется снести 18 домов: № 10–15, 17, 20–23 по улице Коперника и № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 по улице Циолковского.
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