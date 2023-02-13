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Общество

Инна Ванькина: "С каждым годом интерес жителей к проекту "Вам решать!" заметно растёт"

06 марта 2023 17:28  [84] Общество
Инна Ванькина

Инна Ванькина

В Нижегородской области 6 марта стартовало голосование за проекты, выдвинутые инициативными жителями в рамках проекта "Вам решать!". Принять участие в голосовании можно до 7 апреля, а подведение итогов состоится до 1 мая.

Нижний Новгород также участвует в конкурсном отборе в этом году. Из областной казны на реализацию проектов городу выделена субсидия в размере 180 млн рублей. Горожане выдвинули на голосование около сотни самых разных объектов.

Напомним, проект предусматривает участие жителей на всех его этапах. От числа народных голосов, отданных за тот или иной проект, будут зависеть результаты конкурса, поскольку этот критерий отбора является самым существенным. Самые популярные инициативы получат более высокие оценки - и шанс на получение субсидии для реализации проекта уже в этом году.

Как отметила председатель постоянной комиссии Гордумы по социальной политике Инна Ванькина, благодаря проекту в городе появляются новые благоустроенные пространства.

"С каждым годом интерес жителей к проекту "Вам решать!" заметно растёт. Нижегородцы видят, что это реально действующий механизм, и результат не заставляет себя долго ждать. В городе появляются новые детские площадки, зоны для занятий спортом на открытом воздухе, парковочные карманы для личного транспорта", - сказала депутат.

"Ко мне как к депутату от избирательного округа №16 Канавинского района жители обратились за консультационной и финансовой поддержкой. Я встречалась с активистами, и мы обсуждали детали проектов и, конечно, сметы. Стараюсь помочь всем, кому это необходимо.

В этом году мы подготовили пять проектов от нашего округа. Жители предлагают организовать парковочные карманы вдоль дома №15 по улице Карла Маркса и дома №31 по улице Сергея Есенина, провести комплексное благоустройство территорий на улице Сергея Акимова (дома №22 и №22Б) и улице Волжская набережная (дом №5А), а также выполнить работы по устройству опор наружного освещения на участках, прилегающих к домам №32 и №40 на улице Карла Маркса. Будет здорово, если все пять объектов от нашего округа получат финансирование. Призываю всех жителей Канавинского района принять участие в голосовании", - рассказала Инна Ванькина.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на реализацию проекта "Вам решать!" в Нижегородской области из регионального бюджета выделено 1,2 млрд рублей. Заявки на участие собирались с 1 февраля по 1 марта.

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Теги:
Вам решать! Гордума Мнения
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