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Общество

Юрий Шалабаев: "Этот весенний день наполнен надеждой на новые начинания, красками и запахами первых цветов, пробуждением природы"

08 марта 2023 09:40  [52] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородок с Международным женским днем.

"Дорогие нижегородки! Сегодня ваш праздник - 8 Марта. Этот весенний день наполнен надеждой на новые начинания, красками и запахами первых цветов, пробуждением природы. Он напоминает о том, что женщины делают мир лучше и добрее.

Вы, дорогие женщины, - важная часть нашей  жизни. Вы не только матери, жены, дочери и сестры, но и врачи, педагоги, предприниматели, научные работники, служащие, инженеры, журналисты, волонтеры. Без вашего труда и таланта наш город был бы не таким ярким и красивым.

В этот день я хочу пожелать вам множества счастливых мгновений, ярких эмоций и улыбок. Пусть каждый день будет наполнен приятными сюрпризами.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и побольше свободного времени, чтобы заниматься тем, что приносит вам настоящее удовольствие и радость", - говорится в поздравлении.

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Теги:
Праздники Юрий Шалабаев
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