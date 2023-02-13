Свет и горячую воду частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 9 марта Общество

Ряд домов в нескольких районах Нижнего Новгорода частично отключен от систем ЖКХ 9 марта в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе без света останутся несколько улиц частного сектора, а именно Каменская, Ольховая и Юная. Отключения на них запланированы с 9:00 до 13:00.

Кроме того, с 13:00 до 16:00 электричества не будет на улице Артельной, в домах № 10а и 12.

В Нижегородском районе запланировано отключение горячего водоснабжения на улице Ковалихинской, в домах № 95, 97. Работы будут проводиться с 9:00 до 16:00.

В Канавинском районе будут обесточены несколько домов на проспекте Ленина. С 9:00 до 13:00 без электроснабжения останутся жильцы многоквартирных домов № 3, 9, 3/1, 7/1.