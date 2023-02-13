Аппараты по приёму вторсырья за вознаграждение в Нижнем Новгороде
Судоходный канал создадут от Городца до Нижнего Новгорода
Около 2,4 тысячи лифтов заменят в Нижегородской области до 2025 года
Новые правила рыболовства в Нижегородской области с 1 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
09 марта 2023 11:55  [56] Специалисты "ТНС энерго Нижний Новгород" обучают клиентов пользоваться электронными сервисами
09 марта 2023 11:04  [83] "Ростелеком" и правительство Нижегородской области показали работу цифровой образовательной среды
09 марта 2023 09:30  [264] Завод "СОРДИС" стал обладателем золотых наград на выставке "Продэкспо-2023"
07 марта 2023 18:02  [380] Более 50 встреч провели нижегородские предприниматели со своими коллегами из Индии в рамках бизнес-миссии
07 марта 2023 17:47  [305] Лысковский электротехнический завод увеличил выработку на 20% благодаря нацпроекту
07 марта 2023 17:16  [307] Нижегородские инновационные предприятия могут получить гранты до 30 млн рублей
07 марта 2023 15:23  [263] Смартфоны лидируют в списке наиболее желанных подарков на 23 февраля и 8 марта
07 марта 2023 15:08  [236] ВТБ: россияне потратят на подарки к 8 марта в среднем более 5 тыс. рублей
06 марта 2023 17:02  [315] ВТБ открыл в Нижнем Новгороде новый сезон Школы управления рисками
06 марта 2023 14:32  [327] В сервис "нетмонет" добавлена функция оплаты счета в ресторане
Бизнес

Специалисты "ТНС энерго Нижний Новгород" обучают клиентов пользоваться электронными сервисами

09 марта 2023 11:55  [56] Бизнес

Гарантирующий поставщик электроэнергии в канун Международного женского дня провел клиентский день в центрах обслуживания Нижегородской области. 

Сотрудники компании вручали сладкие угощения и тепло поздравляли посетительниц с наступающим праздником.

В зале работали консультанты, которые рассказывали клиентам, как пользоваться электронными сервисами компании. Специалисты "ТНС энерго НН" наглядно показывали всем желающим, как передать показания приборов учета, заплатить за электроэнергию через сайт или терминал самообслуживания, подключить электронную квитанцию, зарегистрироваться в личном кабинете. 

"Клиентский день – это, прежде всего, мероприятие просветительского формата. Мы хотим помочь нашим клиентам освоить современные дистанционные сервисы, чтобы им было удобнее и проще решать вопросы энергоснабжения", - отметил Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" Максим Белоусов. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ТНС Энерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Концерт группы Кино в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
13 февраля 2023 16:03Концерт группы "Кино" в Нижнем Новгороде: тур к 60-летию Виктора Цоя
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph