Информационные видеоролики о легендах ХК "Торпедо" запустили в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: агентство "МОСТ"

Просветительский проект "Легенды Торпедо" стартовал в Нижнем Новгороде 9 марта.

Согласно информации, видео будут транслироваться в общественном транспорте, бизнес-центрах, торговых-центрах, учебных заведениях, общественных местах и на конструкциях наружной рекламы на улицах Нижнего Новгорода. Всего в проекте задействовано более 450 цифровых экранов.

С идеей проекта выступила ветеран "Торпедо", многолетний капитан команды, мастер спорта СССР международного класса Михаил Пресняков.

Первым информационным поводом проекта стало 85-летие Виктора Коноваленко - самого титулованного хоккеиста за всю историю "Торпедо". Он родился 11 марта 1938 года в городе Горьком. Был воспитанником ДЮСШ "Торпедо" и провел за клуб около 450 матчей, а потом работал тренером в спортивной школе.

"Я испытываю гордость за папу и за других ветеранов и тренеров, выходцев из школы "Торпедо", кто вошел в "Легенды Торпедо". Это глобальный информационный и познавательный проект, который обязательно должен был случиться именно у нас в городе. Потому, что, я считаю, Нижний Новгород – это хоккейный город", - поделилась впечатлением от проекта его дочь - Ольга Коноваленко.

Проект продлится до конца 2023 года.