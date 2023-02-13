Информационные видеоролики о легендах ХК "Торпедо" запустили в Нижнем Новгороде

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Просветительский проект "Легенды Торпедо" стартовал в Нижнем Новгороде 9 марта.
Согласно информации, видео будут транслироваться в общественном транспорте, бизнес-центрах, торговых-центрах, учебных заведениях, общественных местах и на конструкциях наружной рекламы на улицах Нижнего Новгорода. Всего в проекте задействовано более 450 цифровых экранов.
С идеей проекта выступила ветеран "Торпедо", многолетний капитан команды, мастер спорта СССР международного класса Михаил Пресняков.
Первым информационным поводом проекта стало 85-летие Виктора Коноваленко - самого титулованного хоккеиста за всю историю "Торпедо". Он родился 11 марта 1938 года в городе Горьком. Был воспитанником ДЮСШ "Торпедо" и провел за клуб около 450 матчей, а потом работал тренером в спортивной школе.
"Я испытываю гордость за папу и за других ветеранов и тренеров, выходцев из школы "Торпедо", кто вошел в "Легенды Торпедо". Это глобальный информационный и познавательный проект, который обязательно должен был случиться именно у нас в городе. Потому, что, я считаю, Нижний Новгород – это хоккейный город", - поделилась впечатлением от проекта его дочь - Ольга Коноваленко.
Проект продлится до конца 2023 года.
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