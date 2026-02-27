Нижегородский судья Егоров остается под следствием по делу о договорных матчах

Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Спорт

27 февраля 2026 11:35 Спорт
Фото: РПЛ/ VK

Нижегородский футбольный судья Егор Егоров продолжает находиться под следствием в рамках уголовного дела о предполагаемых договорных матчах с участием московского клуба "Торпедо".  

По информации РБК, помимо Егорова фигурантами дела стали еще восемь арбитров. Со всех взята подписка о невыезде, расследование продолжается.

Речь идет о деле, возбужденном после расследования в отношении бывшего руководства "Торпедо". Следственные органы проверяют обстоятельства возможного оказания противоправного влияния на результаты официальных матчей.

В конце декабря прошлого года Егоров признал, что получил 1,5 млн рублей от бывшего генерального директора столичного клуба Валерия Скородумова. При этом арбитр утверждал, что эти средства не повлияли на исход встречи и он не способствовал принятию решений в пользу московской команды.

На фоне расследования в Российском футбольном союзе готовятся кадровые изменения. Списки судей Мир РПЛ и Лиги PARI на оставшуюся часть сезона 2025/2026 планируется пересмотреть с учетом текущей ситуации.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе инспекторов Гостехнадзора подозревают в превышении должностных полномочий и получении взяток.

Взятки Спорт Футбол
