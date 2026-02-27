Выяснилось, когда закроются ледовые катки в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Катки в парках "Швейцария" и имени 1 Мая в Нижнем Новгороде продолжат работать до 9 марта. Об этом сообщили в городском депкульте.

Как уточнили специалисты, расписание сеансов остается прежним. В парке "Швейцария" ежедневно доступны шесть сеансов. С пятницы по воскресенье и в праздничные дни добавляется дополнительный вечерний сеанс.

В парке имени 1 Мая также доступны шесть сеансов.

Последним днем массовых катаний в этом сезоне в парке "Дубки" станет 1 марта.

Каток "Катушка", а также деревянные горки и сезонный аттракцион "Зимняя карусель" в Автозаводском парке продолжат принимать гостей при сохранении устойчивой отрицательной температуры воздуха. Ледовая площадка работает по будням и выходным.

В городской дирекции парков и скверов подчеркнули, что у нижегородцев и гостей города еще есть возможность насладиться атмосферой зимнего отдыха. "Благодарим всех посетителей за яркий и насыщенный зимний сезон и приглашаем всех желающих успеть выйти на лед", — отметили специалисты.

Дополнительную информацию о режиме работы катков можно найти в официальных группах парков во "ВКонтакте" — парк "Швейцария" и МАУК "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода".