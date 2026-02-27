Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
27 февраля 2026 10:17
Выяснилось, когда закроются ледовые катки в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 17:46
Алексей Исаков заявил о готовности "Торпедо" замахнуться на Кубок Гагарина
26 февраля 2026 17:23
Более 63% нижегородцев систематически занимаются спортом
26 февраля 2026 14:25
Проект центра художественной гимнастики на улице Ванеева прошел экспертизу
26 февраля 2026 13:20
На нижегородском полумарафоне "Беги, герой!" появится новая дистанция — 42,2 км
26 февраля 2026 12:11
"Ростелеком" обеспечил новый Ледовый дворец скоростными каналами связи
26 февраля 2026 10:30
"Торпедо-Горький" разгромил "Барс": у Дагестанского пятый "сухарь" в сезоне
26 февраля 2026 07:00
Нижегородский "Старт" разгромно проиграл кемеровскому "Кузбассу"
24 февраля 2026 15:58
18 новых спортобъектов построят в Нижегородской области в 2026 году
24 февраля 2026 15:27
Спортсмены из 46 регионов приняли участие в VI Нижегородском лыжном марафоне
Спорт

Выяснилось, когда закроются ледовые катки в Нижнем Новгороде

27 февраля 2026 10:17 Спорт
Выяснилось, когда закроются ледовые катки в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Катки в парках "Швейцария" и имени 1 Мая в Нижнем Новгороде продолжат работать до 9 марта. Об этом сообщили в городском депкульте.

Как уточнили специалисты, расписание сеансов остается прежним. В парке "Швейцария" ежедневно доступны шесть сеансов. С пятницы по воскресенье и в праздничные дни добавляется дополнительный вечерний сеанс.

В парке имени 1 Мая также доступны шесть сеансов.

Последним днем массовых катаний в этом сезоне в парке "Дубки" станет 1 марта. 

Каток "Катушка", а также деревянные горки и сезонный аттракцион "Зимняя карусель" в Автозаводском парке продолжат принимать гостей при сохранении устойчивой отрицательной температуры воздуха. Ледовая площадка работает по будням и выходным.

В городской дирекции парков и скверов подчеркнули, что у нижегородцев и гостей города еще есть возможность насладиться атмосферой зимнего отдыха. "Благодарим всех посетителей за яркий и насыщенный зимний сезон и приглашаем всех желающих успеть выйти на лед", — отметили специалисты.

Дополнительную информацию о режиме работы катков можно найти в официальных группах парков во "ВКонтакте" — парк "Швейцария" и МАУК "Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Каток Парки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных