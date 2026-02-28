Эксклюзив
28 февраля 2026 07:07
Ирина Карельская покинула пост директора нижегородской спортшколы "Дельфин"
27 февраля 2026 22:06
Нижегородское "Торпедо" впервые в сезоне обыграло "Северсталь"
27 февраля 2026 11:35
Нижегородский судья Егоров остается под следствием по делу о договорных матчах
27 февраля 2026 10:17
Выяснилось, когда закроются ледовые катки в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 17:46
Алексей Исаков заявил о готовности "Торпедо" замахнуться на Кубок Гагарина
26 февраля 2026 17:23
Более 63% нижегородцев систематически занимаются спортом
26 февраля 2026 14:25
Проект центра художественной гимнастики на улице Ванеева прошел экспертизу
26 февраля 2026 13:20
На нижегородском полумарафоне "Беги, герой!" появится новая дистанция — 42,2 км
26 февраля 2026 12:11
"Ростелеком" обеспечил новый Ледовый дворец скоростными каналами связи
26 февраля 2026 10:30
"Торпедо-Горький" разгромил "Барс": у Дагестанского пятый "сухарь" в сезоне
Ирина Карельская покинула пост директора нижегородской спортшколы "Дельфин"

28 февраля 2026 07:07
Ирина Карельская покинула пост директора нижегородской спортшколы Дельфин

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В нижегородской областной спортивной школе олимпийского резерва "Дельфин" произошли кадровые перестановки. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" региональном министерстве спорта, директор учреждения Ирина Карельская уволилась по собственному желанию 25 февраля.

Решение было принято по взаимному согласию сторон и связано с необходимостью внедрения новых управленческих подходов на следующем этапе развития учреждения.

"За время руководства Ирина Леонидовна внесла значительный вклад в развитие учреждения. Министерство спорта выражает искреннюю благодарность за ее многолетний добросовестный труд и профессионализм. Вклад Ирины Леонидовны в развитие детского спорта Нижегородской области будет отмечен благодарностью губернатора региона", - добавили в ведомстве.

С 26 февраля врио директора назначен заместитель по безопасности А. Шумов. Школа продолжает работать в штатном режиме, тренировочный и административный процессы идут без сбоев. В настоящее время ведется подбор кандидатуры на пост руководителя.

Напомним, что в 2026 году бассейн "Дельфин" ожидает капремонт. В минспорта сообщили, что летом планируется обновить систему водоснабжения, фильтрации и рециркуляции водоподготовки в подвальном помещении под чашей бассейна. Работы организуют без ущерба для тренировочного процесса.

Теги:
Назначения Плавание Спорт
Новости по теме
10 февраля 2026 10:37
Здание бывшего бассейна "Динамо" введут в эксплуатацию весной 2026 года
29 декабря 2025 15:13
ФОК с бассейнами и скалодромом построят в Чкаловске за 360 млн рублей
