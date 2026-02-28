Ирина Карельская покинула пост директора нижегородской спортшколы "Дельфин" Спорт

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В нижегородской областной спортивной школе олимпийского резерва "Дельфин" произошли кадровые перестановки. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" региональном министерстве спорта, директор учреждения Ирина Карельская уволилась по собственному желанию 25 февраля.

Решение было принято по взаимному согласию сторон и связано с необходимостью внедрения новых управленческих подходов на следующем этапе развития учреждения.

"За время руководства Ирина Леонидовна внесла значительный вклад в развитие учреждения. Министерство спорта выражает искреннюю благодарность за ее многолетний добросовестный труд и профессионализм. Вклад Ирины Леонидовны в развитие детского спорта Нижегородской области будет отмечен благодарностью губернатора региона", - добавили в ведомстве.

С 26 февраля врио директора назначен заместитель по безопасности А. Шумов. Школа продолжает работать в штатном режиме, тренировочный и административный процессы идут без сбоев. В настоящее время ведется подбор кандидатуры на пост руководителя.

Напомним, что в 2026 году бассейн "Дельфин" ожидает капремонт. В минспорта сообщили, что летом планируется обновить систему водоснабжения, фильтрации и рециркуляции водоподготовки в подвальном помещении под чашей бассейна. Работы организуют без ущерба для тренировочного процесса.