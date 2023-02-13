Студенты НИУ РАНХиГС в рамках Дня карьеры встретились с сотрудниками "Нижегородского водоканала" Экономика

Фото: АО “Нижегородский водоканал”

В рамках Дня карьеры состоялась встреча сотрудников АО "Нижегородский водоканал" и студентов НИУ РАНХиГС.

Как сообщили в пресс-службе компании, студенты вуза смогли узнать основные требования при приеме на работу, получили ответы на вопросы о профориентации на предприятии.

Кроме того, сотрудники Нижегородского водоканала рассказали об особенностях кросс-функциональной стажировки.

По словам начальника отдела подбора, оценки и развития персонала АО "Нижегородский водоканал" Натальи Павловской, для предприятие участие в Дне карьеры является хорошей возможностью заявить о себе и познакомиться поближе с потенциальными соискателями.

"В настоящее время мы принимаем заявки на участие в стажировке и будем рады увидеть в своих рядах студентов самых разных специальностей: от профильного водоснабжения и водоотведения до юриспруденции, экономической безопасности и прикладной информатики", - отметила она.