Студенты НИУ РАНХиГС в рамках Дня карьеры встретились с сотрудниками "Нижегородского водоканала"

Фото: АО “Нижегородский водоканал”
В рамках Дня карьеры состоялась встреча сотрудников АО "Нижегородский водоканал" и студентов НИУ РАНХиГС.
Как сообщили в пресс-службе компании, студенты вуза смогли узнать основные требования при приеме на работу, получили ответы на вопросы о профориентации на предприятии.
Кроме того, сотрудники Нижегородского водоканала рассказали об особенностях кросс-функциональной стажировки.
По словам начальника отдела подбора, оценки и развития персонала АО "Нижегородский водоканал" Натальи Павловской, для предприятие участие в Дне карьеры является хорошей возможностью заявить о себе и познакомиться поближе с потенциальными соискателями.
"В настоящее время мы принимаем заявки на участие в стажировке и будем рады увидеть в своих рядах студентов самых разных специальностей: от профильного водоснабжения и водоотведения до юриспруденции, экономической безопасности и прикладной информатики", - отметила она.
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