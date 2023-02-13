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Общество

Бесплатную парковку у ТЦ "Скала" обустроят на улице Германа Лопатина

14 марта 2023 17:52  [83] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Бесплатную парковку у ТЦ "Скала" обустроят на улице Германа Лопатина. Информация об этом размещена на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, 19 апреля пройдет аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2128 кв.м на улице Германа Лопатина, 1 для организации бесплатной открытой парковки.

Срок аренды составит три года, а размер ежегодной платы - более 1,2 млн рублей.

Напомним, что территорию на улице Стрелка у собора Александра Невского исключили из перечня платных парковок.

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Теги:
Парковки
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