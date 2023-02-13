Кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля планируется возобновить в середине апреля Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля планируется возобновить в середине апреля. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на заведующего филиалом НГИАМЗ, музеем "Нижегородский кремль" Степана Петушина.

Согласно информации, точную дату открытия назвать невозможно, так как оно зависит от погодных условий.

Степан Петушин отметил, что в этом году цена на экскурсии будет повышена. Это связано с презентацией нового пространства и открытием выставки о керамике в Дмитриевской башне, которая станет доступна 7 апреля.

Напомним, в 2022 году кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля возобновились 17 апреля. На зимний период маршрут был закрыт 11 ноября.